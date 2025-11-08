“Trabajo, estrategia y creatividad”: los protagonistas de los Effie Awards Bolivia 2025

La gala de los Effie Awards Bolivia 2025 llegó a su punto culminante con la entrega del Gran Effie, el símbolo de la excelencia en marketing y comunicación. Una noche que celebró el esfuerzo, la estrategia y la creatividad de las campañas más efectivas del año: aquellas que trascendieron, emocionaron y dejaron huella en los bolivianos.

Premio al Anunciante del Año

El reconocimiento al Anunciante del Año fue para Cervecería Boliviana Nacional (CBN), una empresa que destacó por sus campañas de alto impacto y su compromiso con la innovación y la responsabilidad social.

“Es un lindo reconocimiento. Como equipo estamos felices y agradecidos con todos los que forman parte de CBN. Ha sido un gran año y esto se celebra en grande”, expresó uno de sus representantes al recibir el galardón.

Premio a la Agencia Independiente del Año

El Effie a la Agencia Independiente del Año fue para Rock and Roll, que consolidó su liderazgo creativo dentro de la industria publicitaria nacional.

“Ha sido una noche intensa y llena de emoción. Ver a tantos equipos y anunciantes recibir premios nos llena de orgullo. Nos merecemos todos construir una mejor industria”, señaló uno de los representantes de la agencia al subir al escenario.

Gran Effie Bolivia 2025

El momento más esperado de la noche llegó con la entrega del Gran Effie, el premio que representa la excelencia, la gran idea y la ejecución impecable.

El galardón mayor fue para Tigo, con su campaña “Terapia de planes”, desarrollada junto a las agencias Publicis Ímpetu y 5to Elemento.

“No sé qué decir, fue una idea creada y dirigida por nosotros. Ya vamos en la séptima versión de las terapias: cuando algo funciona, hay que darle continuidad y mucho impulso”, expresó emocionado uno de los representantes de la marca.

La segunda edición de los Effie Awards Bolivia amplió su alcance a 26 categorías, con campañas desarrolladas por cuatro agencias bolivianas y dos internacionales, entre ellas Rock and Roll, Raza AD, Tourette Agency, ValorAD, Publicis Ímpetu y GUT.

Organizado por Valora Bolivia, el evento reunió a los principales protagonistas de la industria del marketing y la publicidad, consolidando a los Effie Awards como el certamen más importante del país en materia de efectividad creativa.

