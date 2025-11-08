Talento joven que inspira: conoce a los ganadores de Effie College Bolivia 2025

Inició la noche de los Effie Awards Bolivia 2025, una velada que celebra la efectividad en el marketing y la publicidad, premiando a las campañas que logran resultados sobresalientes y cumplen sus objetivos estratégicos.

Los primeros reconocimientos de la noche fueron otorgados en el marco del Effie College Bolivia 2025, un programa creado para inspirar y formar a jóvenes talentos, conectando a los futuros profesionales de la comunicación con las grandes marcas del país.

Este reconocimiento está dirigido a universitarios con visión, creatividad y pasión, capaces de desarrollar ideas que no solo destacan por su originalidad, sino también por su efectividad.

En esta edición, el programa se realizó en alianza con el Banco Mercantil Santa Cruz y Coca-Cola, dos de las marcas participantes.

Categoría Banco Mercantil Santa Cruz

🥉 Tercer lugar: Universidad Franz Tamayo – Unifranz

🥈 Segundo lugar: Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA y Universidad Católica Boliviana (UCB)

🥇 Primer lugar: Universidad del Valle – Univalle Santa Cruz

Categoría Coca-Cola

🥉 Tercer lugar: Universidad Franz Tamayo – Unifranz

🥈 Segundo lugar: Universidad Franz Tamayo – Unifranz

🥇 Primer lugar: Universidad Franz Tamayo – Unifranz

Los ganadores de los Effie College Bolivia 2025 representan el futuro del marketing efectivo en el país. Con ingenio, audacia y compromiso, comienzan a escribir las próximas grandes historias de la publicidad boliviana.

