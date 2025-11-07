“Debe rendir cuentas”: Romero señala que industrialización de Arce se resume en plantas de poco impacto

El exministro de Gobierno del expresidente Evo Morales, Carlos Romero, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Luis Arce Catacora, a quien acusó de evitar la autocrítica y de cargar el desgaste político más profundo de los últimos años.

En declaraciones a Red Uno, Romero se refirió al último discurso del mandatario boliviano, señalando que el mensaje estuvo marcado por la evasión de responsabilidades.

“Prácticamente no hubo autocrítica; ha descargado los déficits de su gestión en factores de la economía mundial o en la conspiración ‘evista’, como suele señalar”, afirmó.

El exministro cuestionó también los logros del Gobierno en materia de industrialización. “Su industrialización se resume en plantas de poco impacto económico, que no son estratégicas para el país”, aseguró.

Romero añadió que el país atraviesa una situación crítica en distintos frentes. “Estamos ante una Bolivia en crisis, con problemas económicos, financieros, y amenazas de crisis alimentaria y energética”, advirtió.

Respecto a la rendición de cuentas, el exministro enfatizó que el presidente Arce “tiene que responder ante el pueblo boliviano”. “La gente quiere saber qué pasó con el caso YPFB y con los innumerables casos de corrupción que siguen sin esclarecerse”, concluyó.

