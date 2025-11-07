Hermano de Rodrigo Paz destaca coordinación con empresarios en el evento Visión Bolivia

En el evento empresarial Visión Bolivia 2025, desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, participó el hermano del presidente electo, Jaime Paz, quien destacó la coordinación del nuevo Gobierno con el sector empresarial.

“Una imagen vale más que mil palabras. Ver a empresarios reunidos alrededor de un presidente que coincide con lo que quieren hacer ya representa un cambio significativo. Rodrigo ha planteado que el Estado ya no será un obstáculo, y que empresarios y bolivianos están unidos por un proyecto positivo”, afirmó Jaime Paz.

El hermano del presidente enfatizó que el trabajo del Gobierno se centrará en garantizar una vida mejor para los bolivianos y abrir el país al mundo. “Todo ser humano desea vivir mejor, tener trabajo y exportar. Rodrigo busca abrir todas las puertas para que los productos bolivianos lleguen al exterior y para que inversionistas internacionales puedan ingresar”, agregó.

El encuentro Visión Bolivia 2025 reunió a 2.500 participantes, entre representantes del sector productivo del país y delegaciones internacionales, consolidando un espacio de diálogo y proyección para el desarrollo económico de Bolivia.

