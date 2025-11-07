¡Atención viajeros! ABC suspende la restricción en la ruta a Cochabamba - Oruro por el Convite

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Cochabamba dio a conocer una modificación en el cronograma de trabajos en la carretera hacia el occidente del país. A través de un comunicado oficial, la institución informó que la restricción vehicular prevista para los días 8 y 9 de noviembre en el tramo Llavini–Bombeo, en el sector Sillarcito, quedará suspendida de manera temporal.

La decisión responde a la gran afluencia de viajeros que se desplazan desde Cochabamba hacia Oruro por el Convite, actividad previa al Carnaval de Oruro, una de las expresiones culturales más importantes del país.

Sin embargo, en la Terminal de Buses de Cochabamba señalaron que, hasta la mañana de este viernes, el comunicado aún no se había socializado oficialmente con las empresas de transporte. Pese a ello, personal de información indicó que Tránsito ya anticipó verbalmente la suspensión y que se aguardaba la notificación formal para su difusión a los pasajeros.

Comunicado de la ABC.

“Sí, nos informaron a través de Tránsito sobre la suspensión de la restricción este fin de semana por el Convite, pero aún no llegó el comunicado oficial”, señalaron desde la Terminal.

La ABC informó que la restricción vehicular volverá a aplicarse desde el lunes 10 de noviembre, retomando los horarios establecidos para el cierre y habilitación de la vía. El corte al tráfico se realizará de 07:00 a 11:30 de la mañana y nuevamente de 14:00 a 18:30, por lo que se recomienda a transportistas y viajeros planificar sus desplazamientos considerando estas franjas de circulación.

La entidad pidió a transportistas y pasajeros tomar previsiones, especialmente quienes planean viajes desde la próxima semana.

