Agresión sexual

Hoy se revelará el Gran Effie 2025 en la gala de premiación en Santa Cruz

Red Uno transmitirá la ceremonia de premiación de Effie Awards Bolivia por reduno.com.bo y todas sus plataformas digitales. En el evento se conocerán los metales de los casos ganadores y quién se llevará el Gran Effie 2025.

Silvia Sanchez

07/11/2025 14:15

Santa Cruz, Bolivia

Esta noche se celebrará la esperada Gala de Premiación de Effie Awards Bolivia 2025, donde se conocerá los metales (oro, plata y bronce) de cada uno de los ganadores, también se premiará al anunciante y agencia del año. Además, se anunciará el Gran Effie 2025, máximo reconocimiento a la campaña de marketing más efectiva del país. El evento será transmitido por nuestra página web reduno.com.bo y todas nuestras redes sociales desde las 20:.00 Hrs.

La ceremonia se transmitirá por reduno.com.bo y por sus redes sociales desde las 20:.00 hrs.

El evento, realizado hoy en Salón Guarayos de la Fexpocruz, reunirá a los principales actores de la industria del marketing y la publicidad del país y a las empresas anunciantes más destacadas con sus agencias duplas, para celebrar las ideas que funcionan.

En su segunda edición, Effie Bolivia amplió su alcance a 26 categorías y distinguió campañas creadas por cuatro agencias bolivianas y dos internacionales, entre ellas Rock and Roll, Raza AD, Tourette Agency, ValorAD, Publicis Ímpetu y Gut.

La competencia, que comenzó en agosto, destacó proyectos para marcas como BCP, PIL Andina, ABInBev, Tigo Bolivia, Tiendas 3B, Dunn Cares y PedidosYa, reflejando la diversidad y el talento de la industria publicitaria nacional.

“Esta segunda edición confirma el crecimiento y la madurez del marketing boliviano. El Gran Effie será el premio más esperado de la noche”, señaló Ximena Camacho, directora ejecutiva de Effie Bolivia.

La gala, organizada por Valora Bolivia, reunirá a los principales actores de la industria del marketing y la publicidad en una velada que celebrará las ideas que realmente funcionan.

 

