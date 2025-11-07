Hoy se revelará el Gran Effie 2025 en la gala de premiación en Santa Cruz

Esta noche se celebrará la esperada Gala de Premiación de Effie Awards Bolivia 2025, donde se conocerá los metales (oro, plata y bronce) de cada uno de los ganadores, también se premiará al anunciante y agencia del año. Además, se anunciará el Gran Effie 2025, máximo reconocimiento a la campaña de marketing más efectiva del país. El evento será transmitido por nuestra página web reduno.com.bo y todas nuestras redes sociales desde las 20:.00 Hrs.

El evento, realizado hoy en Salón Guarayos de la Fexpocruz, reunirá a los principales actores de la industria del marketing y la publicidad del país y a las empresas anunciantes más destacadas con sus agencias duplas, para celebrar las ideas que funcionan.

En su segunda edición, Effie Bolivia amplió su alcance a 26 categorías y distinguió campañas creadas por cuatro agencias bolivianas y dos internacionales, entre ellas Rock and Roll, Raza AD, Tourette Agency, ValorAD, Publicis Ímpetu y Gut.

La competencia, que comenzó en agosto, destacó proyectos para marcas como BCP, PIL Andina, ABInBev, Tigo Bolivia, Tiendas 3B, Dunn Cares y PedidosYa, reflejando la diversidad y el talento de la industria publicitaria nacional.

“Esta segunda edición confirma el crecimiento y la madurez del marketing boliviano. El Gran Effie será el premio más esperado de la noche”, señaló Ximena Camacho, directora ejecutiva de Effie Bolivia.

