Jeanine Áñez tras recuperar su libertad: “Se desmoronó la falsa narrativa de un golpe de Estado"

Desde la puerta de su vivienda en La Paz, la expresidenta Jeanine Áñez habló por primera vez tras recuperar su libertad. En entrevista con Que No Me Pierda (QNMP), celebró el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló su condena de 10 años y la declaró libre, al considerar que el proceso carecía de legalidad.

“Más que justicia, lo que hizo el TSJ fue desmoronar una gran mentira y terminar con la falsa narrativa de un golpe de Estado que nunca existió”, afirmó.

Áñez aseguró que fue una víctima de una persecución política y que el fallo reciente confirma, según su visión, que lo ocurrido en 2019 fue un fraude electoral y no un golpe de Estado.

La exmandataria relató que tras casi cinco años de detención no pudo acompañar a sus hijos en momentos clave ni despedirse de su madre.

“No estuve con mi hijo cuando recibió su título, ni con mi hija en su segundo grado, ni con mi madre en sus últimos días. Me destruyeron emocionalmente y también mi salud”, dijo.

Ahora, desde su libertad, anunció que buscará procesar a quienes la encarcelaron, señalando que se debe responsabilizar a las autoridades que impulsaron su detención.

Áñez estará en la toma de mando de Rodrigo Paz

Jeanine Áñez confirmó que asistirá este 8 de noviembre al acto de transmisión de mando presidencial, donde Rodrigo Paz asumirá la presidencia junto a su vicepresidente Edmand Lara.

“Le deseo al presidente Rodrigo Paz que tenga una buena gestión. Bolivia necesita esperanza y unidad”, expresó.

Áñez también adelantó que este domingo regresará a su tierra natal, después de años de ausencia forzada.

