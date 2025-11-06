Jeanine Áñez anuncia procesos penales contra autoridades y exmandatarios tras recuperar su libertad

La expresidenta Jeanine Áñez Chávez abandonó este jueves, cerca a las 11:00 de la mañana, el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, y se dirigió a su domicilio, donde anunció que iniciará procesos penales contra quienes, según denunció, violaron sus derechos durante los casi cinco años que permaneció privada de libertad.

“Para perdonar está Dios. Dios los perdona a todos, Dios es bueno, pero yo creo que hay cosas que tienen que pagar”, expresó la exmandataria al llegar a su vivienda, visiblemente firme y acompañada de sus familiares.

Áñez aseguró que no perdona a quienes impulsaron los procesos judiciales en su contra y señaló directamente a instituciones del Estado y a dirigentes políticos. “No los perdono, porque no solo yo sufrí, también lo hicieron mis hijos. Fueron instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, con sus abogados, su gente y políticos como Evo Morales, quienes violaron mis derechos”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que se iniciarán las acciones legales correspondientes contra todas las personas e instituciones que participaron en los procesos judiciales irregulares que la mantuvieron encarcelada por el caso denominado “Golpe II”, cuya sentencia de 10 años fue anulada esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La exmandataria también confirmó que asistirá este domingo a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde asumirá el presidente electo Rodrigo Paz Pereira. Posteriormente, viajará al departamento del Beni, su tierra natal, donde tiene previsto reunirse con sus familiares y simpatizantes.

