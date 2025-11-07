“¡Eres un rata!”: una joven termina una cita por la insólita razón (VIDEO)

Lo que parecía una salida casual terminó en un portazo por algo que muchos calificarían como… trivial. Una joven decidió dar por finalizada su cita con un chico, y la razón dejó boquiabiertos a más de uno: su elección de comida en una tienda.

Según relató la protagonista en redes sociales, ambos paseaban cuando se detuvieron a comprar algo para picar. “Fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”, confesó, agregando que ese simple gesto fue suficiente para que decidiera cortar la cita. “No me lo hubiese bajado si ya estuviera en pareja, pero recién lo conozco… y me pareció que pedirse la oferta fue ser un rata”, escribió.

La publicación desató un debate entre internautas: algunos apoyan su decisión, señalando que “los pequeños gestos dicen mucho”, mientras que otros consideran que se trató de un exceso de superficialidad. La joven, consciente de la polémica, admitió que sabe que su reacción puede parecer exagerada, pero defendió su postura: “Es la primera impresión, y para mí eso habla de la persona”.

Aunque el incidente suene menor, evidencia cómo las primeras citas pueden terminar por detalles insólitos, y cómo cada gesto puede ser interpretado de manera decisiva. Por ahora, el chico del jamón y queso deberá conformarse con haber sido protagonista de una de las rupturas más comentadas en redes por motivos… económicos.

