Internacional

Hombre muere quemado en Nigeria tras acusación de abuso a menor

La policía no pudo evitar el actuar de la turba que estaba indignada y aseguraba que no soportaría estos actos ‘nunca más’.

Ligia Portillo

07/11/2025 13:16

[Imágenes Fuertes] Queman vivo a un hombre acusado de abusar a un niño en Nigeria. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Un presunto pedófilo fue quemado vivo por una multitud en Nigeria, luego de haber sido sorprendido abusando de un niño de 5 años, según informaron medios locales y autoridades policiales.

El hecho ocurrió en un barrio residencial, donde los vecinos escucharon los gritos del menor y acudieron al lugar. Al ingresar, encontraron al hombre cometiendo el abuso. De inmediato fue reducido y golpeado por los habitantes, quienes posteriormente lo rociaron con combustible y le prendieron fuego en plena calle.

La policía llegó minutos después, pero no logró evitar el linchamiento. El cuerpo del acusado ya se encontraba calcinado cuando los agentes arribaron. “Se está llevando adelante una investigación para identificar a los responsables del acto”, indicó un vocero policial.

El menor fue trasladado a un hospital de la zona, donde permanece bajo atención médica y apoyo psicológico especializado.

Organizaciones de protección infantil lamentaron el abuso sufrido por el niño, pero también destacaron la preocupación por el aumento de casos de justicia por mano propia en el país. 

