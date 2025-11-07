TEMAS DE HOY:
Mujer arrastrada por un auto Robo de motocicleta Estelita víctima de feminicidio

28ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

VIDEO: Mujer es arrastrada por un vehículo en Vinto; cámaras captan el dramático momento

La víctima habría caído de un motorizado blanco y fue arrastrada por varios metros mientras el chofer conducía. Se espera el informe oficial de la Policía.

Ligia Portillo

07/11/2025 10:56

VIDEO: Mujer es arrastrada por un vehículo en Vinto; cámaras captan el dramático momento. Foto: Red Uno
Vinto, Cochabamba

Escuchar esta nota

Un hecho estremecedor se registró el pasado miércoles 5 de noviembre en Vinto, Cochabamba, donde una mujer fue arrastrada por un vehículo conducido presuntamente por su pareja.

Las imágenes de cámaras de seguridad del sector muestran cómo la víctima habría caído del motorizado de color blanco y es arrastrada varios metros mientras el conductor continúa su marcha.

Testigos del incidente indicaron que el momento generó alarma entre los transeúntes, quienes intentaron intervenir sin éxito. La identidad de la mujer y del conductor aún no ha sido revelada oficialmente.

Las autoridades policiales investigan las circunstancias del hecho y se espera un informe oficial que esclarezca responsabilidades y posibles sanciones. Este caso ha generado conmoción en la población de Vinto, que compartió el clip en redes sociales.

Imágenes sensibles:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD