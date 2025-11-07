VIDEO: Mujer es arrastrada por un vehículo en Vinto; cámaras captan el dramático momento

Un hecho estremecedor se registró el pasado miércoles 5 de noviembre en Vinto, Cochabamba, donde una mujer fue arrastrada por un vehículo conducido presuntamente por su pareja.

Las imágenes de cámaras de seguridad del sector muestran cómo la víctima habría caído del motorizado de color blanco y es arrastrada varios metros mientras el conductor continúa su marcha.

Testigos del incidente indicaron que el momento generó alarma entre los transeúntes, quienes intentaron intervenir sin éxito. La identidad de la mujer y del conductor aún no ha sido revelada oficialmente.

Las autoridades policiales investigan las circunstancias del hecho y se espera un informe oficial que esclarezca responsabilidades y posibles sanciones. Este caso ha generado conmoción en la población de Vinto, que compartió el clip en redes sociales.

Imágenes sensibles:

