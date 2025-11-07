Video: La impactante reacción de un camionero al ver el mortal accidente de un avión en Estados Unidos

Un impactante video captado por la cámara frontal de un camión documentó no solo la brutalidad de un accidente aéreo, sino también la reacción atónita de un testigo presencial. El clip, que circula en redes sociales, muestra el momento exacto en que un avión de carga de la compañía UPS se volcó y estrelló abruptamente poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, en Estados Unidos.

El video, tomado desde un camión estacionado cerca de la pista, se convirtió en una pieza clave para entender la magnitud de la tragedia, ya que muestra el avión volcarse e impactar con todo a su paso, mientras la cámara registra la reacción de pánico y asombro del camionero que presenció el siniestro justo en frente de él.

Aumenta la cifra de víctimas en el desastre

El accidente, ocurrido el pasado martes, dejó un saldo de al menos doce personas muertas, una cifra que las autoridades advierten podría seguir aumentando. El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informó que tres de los restos encontrados hasta ahora podrían pertenecer a los tripulantes de la aeronave, mientras que el resto aún no han sido identificados, informa EFE.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya había confirmado previamente once víctimas mortales, señalando que el número "muy probablemente" ascendería, dejando la puerta abierta a que la cifra siga creciendo. Equipos de rescatistas ya han pasado a la fase de recuperación en el sitio del desastre.

Pista de falla de motor e incendio

Aunque la causa oficial del siniestro sigue bajo investigación, los resultados preliminares apuntan a un fallo catastrófico en el motor. Todd Inman, experto de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), indicó que el ala izquierda del avión se habría incendiado y un motor se "desprendió" de la aeronave poco después de que despegara, según EFE.

El vuelo 2976 de UPS, que tenía como destino Honolulu, se estrelló tras alcanzar apenas 55 metros de altura, según el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Mira la programación en Red Uno Play