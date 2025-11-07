Nueva directiva del Senado busca consenso y gobernabilidad: Soledad Chapetón promete "devolver la credibilidad"

Con la conformación de las directivas en las Cámaras de Senadores y Diputados para la gestión 2025-2026, a pocos días de la transmisión de mando al presidente electo Rodrigo Paz Pereira (PDC), la senadora Soledad Chapetón (Alianza Unidad) ofreció sus primeras declaraciones en Que No Me Pierda tras ser elegida como Primera Vicepresidenta del Senado.

Chapetón enfatizó el nuevo espíritu de trabajo de Alianza Unidad y aseguró que tiene una "agenda parlamentaria" clara y propositiva, cuyo objetivo principal es "devolverle la credibilidad a los políticos" y recuperar el debate.

La senadora destacó los temas cruciales que serán trabajados:

Tema económico: "El tema económico es uno de los fundamentales, porque por supuesto es lo que a la población de a pie le está lastimando, le está preocupando en esta inestabilidad que se tiene hoy".

Gobernabilidad: La bancada se presenta como un equipo que "va a dar gobernabilidad" y acompañará el trabajo del nuevo gobierno, aportando propuestas concretas basadas en la realidad nacional.

Reforma judicial e institucionalidad: Es urgente darle institucionalidad a todas las instancias públicas y resolver temas latentes, como la reforma judicial y la elección del Contralor General del Estado, en un marco de transparencia.

Llamado al diálogo entre mayorías y minorías

La nueva directiva, ante los recientes cambios en el reglamento de la Cámara de Diputados, hizo un llamado al diálogo y el respeto, más allá de las diferencias ideológicas o los colores partidarios.

"La intención es dialogar, es recuperar el espíritu del debate, del respeto mutuo, es poder trabajar escuchando a mayorías, a minorías... Nosotros hemos tomado la decisión de podernos despojar de nuestros colores partidarios, de nuestras ideologías políticas, aquí ya la campaña ha pasado", afirmó Chapetón.

La senadora alteña, quien agradeció el apoyo de La Paz, enmarcó su nuevo desafío en una "política diferente", con el objetivo de lograr "una Bolivia mejor para todos".

Mira la programación en Red Uno Play