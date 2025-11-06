DiCaprio insta a Gobiernos en COP30 a afrontar la crisis climática con ambición y valentía

El actor Leonardo DiCaprio ha instado a los líderes mundiales asistentes a la Cumbre del Clima en Brasil (COP30) a unirse y afrontar este momento de crisis climática "con valentía, ambición y medidas audaces" y ha pedido respaldar a los pueblos indígenas que preservan y protegen los bosques.

Así lo ha expresado este jueves en su cuenta de la red social Instagram el actor estadounidense, conocido por su defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas desde 1998 con la Fundación Leonardo DiCaprio, con la que trabaja en la protección de los últimos lugares silvestres de la Tierra y fomenta una relación armoniosa entre los hombres y la naturaleza.

En su mensaje, el actor ha explicado que esta es la primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) que se realiza en el corazón de una selva tropical, la Amazonía.

Y ha recordado la importancia de la misma, porque Brasil alberga el 60 % de la Amazonía, "el pulmón de la Tierra y uno de los sistemas vitales para la vida del planeta".

Sin embargo, ha dicho, "este ecosistema irreemplazable, como muchos otros, está en peligro", porque en las últimas cuatro décadas "el 95 % de la deforestación de la Amazonía ha sido provocada por la ganadería, que tala y quema bosques antiguos para crear pastos y alimentar al ganado".

Esta destrucción, según el actor, alimenta las sequías y los incendios forestales, "acelerando un ciclo peligroso que afecta a todo el planeta y a todos sus habitantes".

Ha afirmado que en los últimos 50 años, la edad del actor, se han perdido "más de 400 millones de acres (casi 162 millones de hectáreas) de bosque y el 70 % de las poblaciones de fauna silvestre".

DiCaprio ha asegurado que la historia lo ha demostrado, cuando las personas destruyen la naturaleza las civilizaciones se derrumban, mientras las comunidades que viven en equilibrio con la naturaleza son las que perduran.

También ha subrayado que en ningún lugar es esto "más evidente" que en los pueblos indígenas y las comunidades locales, que pueden servir y proteger estos vastos ecosistemas.

"Nos muestran que debemos pasar de una relación extractiva con la naturaleza a una forma protectora y restauradora", ha aseverado.

Según DiCaprio, desde 2021, el grupo de 25 donantes filantrópicos y bilaterales Forest Tenure Funders Group (FTFG) ha movilizado 1.700 millones de dólares para apoyarlos.

Ha afirmado, además, que el desafío de proteger nuestro planeta, del que la iniciativa Re-wild forma parte, ha aportado 500 millones de dólares de estos fondos y renovará el compromiso con la aportación de otros 500 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Ha aseverado que los líderes que se reúnen en la COP30 de Brasil tienen la oportunidad "sin precedentes de respaldar a los guardianes más eficaces de la naturaleza mediante políticas y financiación".

Tras la inversión inicial de Brasil de los primeros mil millones de dólares en el Fondo Tropical Forest Forever, ha añadido,"debemos aprender de nuestros socios indígenas que la naturaleza es nuestra solución más poderosa a la crisis que enfrentan el clima, la biodiversidad y el bienestar humano".

Por ello, el actor insta a los líderes mundiales que "se unan y afronten este momento con valentía, ambición y medidas audaces, porque, después de todo, nuestro futuro depende de ello".

EFE

