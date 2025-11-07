“Queremos que Bolivia sea una vitrina al mundo”: Lupo sobre encuentro empresarial en Santa Cruz

Con el fin de mostrar el cambio de Bolivia ante el mundo, José Luis Lupo, miembro del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), destacó que uno de los principales objetivos del encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025', que se realizará este viernes en Santa Cruz, es juntar al empresariado boliviano con el extranjero para evaluar las mejores oportunidades de inversión y de exportación.

“Queremos que Bolivia sea una vitrina hacia el mundo para demostrar que es un país seguro, que ofrece certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica”, afirmó Lupo.

El economista aseguró que la tan buscada ‘estabilidad’ está dada por la libertad de precios, la estabilidad cambiaria, la estabilidad por el acceso de combustible y por la estabilidad social.

El encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025’ contará con la presencia de más de 2.000 empresarios, entre bolivianos y extranjeros. El evento se realizará en los predios de la Fexpocruz este viernes a partir de las 08:00 de la mañana.

Plan de recuperación económica

Según Lupo, el plan que se ejecutará durante el gobierno de Paz se dividirá en tres partes: urgencia y emergencia, la estabilización y la recuperación.

“En la tercera fase, el presidente tiene la intención de llamar a una cumbre política para marcar un gran acuerdo nacional por la transformación del país; eso tiene que ver con las leyes que se deben modificar e incluso con una reforma parcial de la Constitución Política del Estado”, señaló Lupo.

