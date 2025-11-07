Castro promete una Cámara de Diputados eficiente, transparente y con unidad nacional

Roberto Julio Castro, recién electo presidente de la Cámara de Diputados, anunció en el Programa Que No Me Pierda que su primera prioridad será establecer una agenda legislativa clara y eficiente, dejando atrás los conflictos y la imagen negativa que dejó la gestión anterior.

“La primera tarea que tenemos y hemos convocado al pleno de la directiva es para poder empezar a establecer la agenda que llevará adelante la Cámara de Diputados, de manera responsable, eficiente y lo más rápido posible. Por eso, mañana ya tenemos este primer punto en la agenda”, afirmó Castro en su primera declaración oficial.

El nuevo presidente se comprometió a fomentar debates abiertos y democráticos, evitando lo que describió como “dictadura de la mayoría” y el “rodillo parlamentario” de gestiones anteriores.

“Vamos a llevar adelante seguramente mucho debate, no como se hacía antes”. Además, aseguró que existe un espíritu de consenso nacional que la nueva directiva buscará consolidar hasta el final de su gestión.

Respecto a la coordinación con el Ejecutivo, Castro indicó que aún no ha podido reunirse con el presidente Rodrigo Paz para abordar temas legislativos, pero anticipó que mañana a las 10 de la mañana se realizará una primera reunión con la directiva de la Cámara de Diputados para definir la agenda legislativa de manera “rápida, eficiente y responsable”.

¿Quiénes conforman la nueva directiva en Diputados?

La nueva directiva de la Cámara de Diputados quedó conformada de la siguiente manera: Roberto Julio Castro (PDC) como presidente; Daniela Cabrera (Unidad) como primera vicepresidenta; y Rodrigo Antonio Loma (Libre) como segundo vicepresidente, integrando a miembros de su bloque y representantes de la oposición.

Con esta conformación, Castro busca iniciar una legislatura marcada por la unidad, el diálogo y la eficiencia en la toma de decisiones, con la mira puesta en recuperar la confianza de la ciudadanía en la Cámara Baja.

