Tragedia en Irupana, La Paz: Un muerto y tres heridos tras embarrancamiento de un vehículo

El subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este jueves a Red Uno sobre el trágico hecho ocurrido en la localidad de Irupana, en el departamento de La Paz.

Producto del accidente, una persona perdió la vida, mientras que otras tres resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un nosocomio para recibir atención médica de emergencia.

“A consecuencia de este hecho de tránsito, tenemos lamentablemente la pérdida de una vida humana, específicamente el conductor del vehículo, y también se tiene un saldo de tres personas heridas”, manifestó Paz.

Según el jefe policial, el accidente se produjo en inmediaciones de la carretera La Paz–Lambate, en el municipio de Irupana.

“Un vehículo tipo Toyota Caldina, color blanco, se dirigía a Lambate y, por entrar a un camino de herradura para cortar camino y llegar a su destino, ingresó y lamentablemente, por las condiciones del clima y la neblina, se ha embarrancado a unos 200 metros aproximadamente”, afirmó Paz.

La autoridad policial señaló que los pobladores colaboraron en el auxilio de las personas heridas para que estas puedan ser trasladadas al Hospital Arco Iris de La Paz.

Se investigan las causas del hecho; sin embargo, el jefe policial indicó que podría tratarse de una falla humana.

