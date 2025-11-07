Abuela y nieta se salvan de incendio que arrasó su casa en Santa Cruz

Una humilde vivienda en el barrio Los Claveles de la Pampa de la Isla fue reducida a cenizas por un devastador incendio, dejando a una familia de ocho personas, incluyendo seis hijos y una nieta, solamente con la ropa que llevaban puesta. La propietaria, la señora Maisa, visiblemente afectada, relató cómo ella y su nieta se salvaron de milagro.

El milagro en la esquina

La tragedia ocurrió este jueves, pero la forma en que Maisa y su nieta, que pronto cumplirá 3 años, evitaron ser víctimas del fuego es lo que más conmociona a la comunidad.

En medio del llanto, la propietaria contó: "Yo solo estaba con mi nieta nomás, las dos solitas y justamente salimos... Ella fue la que me dijo, 'Mamá, vamos allá donde mi papito' y por ella fue que me salí de la casa".

La señora Maisa se dirigió a la esquina, a dos cuadras de su casa. Fue allí donde un vecino le alertó sobre el humo. "Me vine caminando tranquila y después cuando vi que salía el humo de mi casa, vi que todo estaba ardiendo y se quemó todo", lamentó.

Maisa está convencida de que su nieta fue un instrumento divino:

"Yo digo que fue Diosito que utilizó a mi nieta para que nos saque de aquí porque después cuando vine ya estaba todo ardiendo. Gracias a Dios no había nadie (dentro)".

Pérdida total y reconstrucción

La pérdida material de la familia fue total. La casa se consumió por completo, dejándolos sin un lugar donde dormir. "No tengo ropa, ni mis hijos, ni nada, todo se ha quemado, no tenemos prácticamente nada", explicó Maisa.

El esposo, el señor Marco Antonio, quien se encontraba trabajando como pintor en ese momento, se unió al dolor al llegar y encontrar la devastación. "Prácticamente se nos quemó todo lo que teníamos, la ropa, quedamos solamente con la ropa que tenemos y mi máquina desbrozadora también se deshizo", relató Marco Antonio, quien trabajaba como jardinero ocasional para sustentar a su familia.

A pesar de la presidenta del barrio les ofreció la casa comunal, la familia se niega a abandonar el terreno. "Mi esposo no quiere moverse de acá porque no podemos tampoco agarrar y dejar la casa, aunque esté todo quemado, es nuestra casita, sea ceniza, lo que sea, pero igual no queremos movernos de aquí", afirmó Maisa.

Llamamiento a la Solidaridad

Ante la tragedia, la familia apela a la solidaridad de la población de Santa Cruz. Necesitan ayuda urgente para obtener ropa y artículos básicos para los hijos niños y la nieta, materiales de construcción para intentar levantar nuevamente su vivienda, herramientas de trabajo (albañilería y jardinería) para que el señor Marco Antonio pueda generar ingresos y alimentos para sustentarse diariamente.

Para cualquier ayuda, los vecinos pueden hacer llegar sus donaciones directamente al barrio Los Claveles en la Pampa de la Isla, o comunicarse al número de teléfono 72689593.

