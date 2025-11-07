Así detectan los profesores textos escolares creados con ChatGPT

El uso de herramientas como ChatGPT en las aulas se ha vuelto cada vez más común, y los profesores están buscando maneras de identificar si los estudiantes han utilizado inteligencia artificial para hacer sus tareas.

Algunos maestros aseguran que ya no es difícil notar cuando un trabajo es hecho por un chatbot.

“Cuando estás corrigiendo y ves que la tarea termina con ‘Si necesitas más ideas, no dudes en pedírmelo’, te das cuenta de que usó ChatGPT”, explicó en una de sus publicaciones virales.

Los maestros se fijan en ciertos detalles para detectar los textos generados por IA. Los trabajos hechos por IA generalmente tienen una gramática perfecta, sin errores ortográficos ni tachaduras.

También suelen usar conectores como “por otro lado” o “en resumen”, que son típicos de las máquinas, pero no de los estudiantes.

Además, existen herramientas en línea que ayudan a los docentes a identificar patrones en los textos y calcular la probabilidad de que hayan sido escritos por un chatbot. Algunos profesores también piden a los estudiantes que expliquen su trabajo de manera oral.

El uso de ChatGPT y otras herramientas de IA está cambiando la educación. Sin embargo, algunos profesores temen que esto haga que los estudiantes pierdan habilidades importantes, como investigar o escribir por sí mismos.

