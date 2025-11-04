TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

¡No es tu internet! WhatsApp Web presenta fallas: cómo seguir conectado

Miles de usuarios se quedaron sin acceso a la versión web de la mensajería y las redes estallaron con reclamos por la caída del servicio.

Charles M. Flores

04/11/2025 11:40

Mundo

Usuarios de todo el mundo reportaron este martes problemas con WhatsApp Web, la versión del popular mensajero que permite escribir mensajes desde una computadora a través del navegador.

Según los reportes, el servicio aparecía como “no disponible” y muchos experimentaron dificultades para acceder a sus conversaciones.

El sitio Downdetector, que monitorea fallas en plataformas online, registró un aumento significativo en los reportes de problemas con WhatsApp Web. Afortunadamente, la interrupción fue temporal: los mensajes continuaron llegando a los celulares sin inconvenientes y, pasado el mediodía, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual para la mayoría de los usuarios.

No obstante, la caída temporal de WhatsApp Web genera inconvenientes, especialmente para quienes dependen de la plataforma como herramienta laboral y necesitan la comodidad de un monitor y un teclado.

Para quienes enfrenten problemas similares, existen varias alternativas:

Usar la aplicación de WhatsApp para escritorio, disponible para Windows y macOS.

Instalar la versión de WhatsApp desde la tienda de Microsoft, útil en computadoras donde el usuario no tiene permisos de administrador.

Estas opciones permiten mantener la conectividad y continuar con la comunicación sin depender exclusivamente del navegador, minimizando el impacto de futuras interrupciones.

