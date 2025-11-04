¡No es tu internet! WhatsApp Web presenta fallas: cómo seguir conectado

Miles de usuarios se quedaron sin acceso a la versión web de la mensajería y las redes estallaron con reclamos por la caída del servicio.
04/11/2025 11:40
Usuarios de todo el mundo reportaron este martes problemas con WhatsApp Web, la versión del popular mensajero que permite escribir mensajes desde una computadora a través del navegador.
Según los reportes, el servicio aparecía como “no disponible” y muchos experimentaron dificultades para acceder a sus conversaciones.
No obstante, la caída temporal de WhatsApp Web genera inconvenientes, especialmente para quienes dependen de la plataforma como herramienta laboral y necesitan la comodidad de un monitor y un teclado.
Para quienes enfrenten problemas similares, existen varias alternativas:
Usar la aplicación de WhatsApp para escritorio, disponible para Windows y macOS.
Instalar la versión de WhatsApp desde la tienda de Microsoft, útil en computadoras donde el usuario no tiene permisos de administrador.
Estas opciones permiten mantener la conectividad y continuar con la comunicación sin depender exclusivamente del navegador, minimizando el impacto de futuras interrupciones.
