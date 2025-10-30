Yu Long conquistó 13 medallas en Robomatrix y clasifica a torneos internacionales 

Con apenas 17 años, Yu Long Ricardo Wang logró destacarse en la competencia internacional Robomatrix, obteniendo 13 medallas y superando a varios competidores universitarios, mientras cursa la prepromoción en el Colegio Británico de Santa Cruz.

El joven talento explicó en el programa Que no me pierda que participó en varias categorías, pero su especialidad está en los robots de combate, aunque "la seguridad de la victoria fue en la categoría seguidor de línea profesional”, señaló con entusiasmo.

Yu Long trabaja de la mano con su hermano Yu Ling, estudiante de ingeniería mecatrónica. “Trabajamos juntos, si uno tiene un error el otro lo ayuda. También nos apoyamos para construir proyectos y así tener un buen desempeño en la competencia”, comentó el joven.

Su destacado desempeño le ha permitido clasificar a los torneos internacionales que se realizarán en México y Ecuador, donde volverá a representar a Bolivia.

El evento Robomatrix, de carácter internacional, se realizó por primera vez en Santa Cruz durante el fin de semana, y fue calificado como un hito para el país, mostrando el crecimiento del talento científico juvenil.

Además de su pasión por la robótica, Yu Long destacó que sus compañeros le piden asesoramiento en proyectos y reveló que, en un futuro quiere estudiar biomedicina.

