No bastó su increíble parecido con Anabelle: Erika Valencia va a eliminación

La tercera noche de terror en La Gran Batalla llegó a su fin con suspenso y sorpresa. Tras cerrar las votaciones, se conoció que Erika Valencia y la academia Dazan Company Panteras no lograron el respaldo necesario del público y fueron enviados a la gala de eliminación.

El equipo había impactado al jurado con su puesta en escena inspirada en la película Anabelle y con la interpretación de la canción “Look What You Made Me Do”. Los jueces elogiaron su actuación, destacando la precisión de los movimientos y la fidelidad con la que recrearon al aterrador personaje.

Sin embargo, los votos del público no acompañaron el resultado del jurado.

El conteo final quedó de la siguiente manera:

Diego Paredes y Vibra Dance: 42,8%

Sisi Eguez y Passion Dance: 31,4%

Erika Valencia y Dazan Company: 25,8%

Con este resultado, el equipo de Erika fue el menos votado y deberá enfrentarse el domingo a Eugenia Redin y Susana Rivero en la gala de eliminación.

La próxima gala promete ser intensa y llena de emociones, con una temática de terror que pondrá a prueba a todos los participantes.

Mira la programación en Red Uno Play