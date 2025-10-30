‘La Gran Batalla’ se llena de terror: tres equipos presentarán coreografías escalofriantes

La tercera noche de la semana en La Gran Batalla llega con presentaciones que combinan miedo y talento, con el objetivo de impresionar tanto a los jueces como al público. Cada noche, las coreografías han destacado por su creatividad, el parecido de los personajes con los originales y la pasión de los participantes.

Hoy se presentan en el escenario:

Erika Valencia y la Academia Dazan Company Diego Paredes y la Academia Vibra Dance Sisi Egüez y la Academia Passion Dance

El público tiene la oportunidad de decidir qué equipo no dio su mejor esfuerzo y debe pasar a la gala de eliminación. Para apoyar a tu favorito, ingresa a voto.reduno.com.bo. La votación estará habilitada durante el programa en vivo.

No te pierdas ningún detalle de esta noche que promete estar llena de terror, talento y sorpresas.

Foto Red Uno

