‘La Gran Batalla’ se llena de terror: tres equipos presentarán coreografías escalofriantes

La temática de Halloween invade el escenario de La Gran Batalla, donde famosos y academias de baile buscan impresionar a los jueces y al público con coreografías llenas de creatividad y terror.

Silvia Sanchez

29/10/2025 20:12

Santa Cruz, Bolivia

La tercera noche de la semana en La Gran Batalla llega con presentaciones que combinan miedo y talento, con el objetivo de impresionar tanto a los jueces como al público. Cada noche, las coreografías han destacado por su creatividad, el parecido de los personajes con los originales y la pasión de los participantes.

Hoy se presentan en el escenario:

  1. Erika Valencia y la Academia Dazan Company

  2. Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

  3. Sisi Egüez y la Academia Passion Dance

El público tiene la oportunidad de decidir qué equipo no dio su mejor esfuerzo y debe pasar a la gala de eliminación. Para apoyar a tu favorito, ingresa a voto.reduno.com.bo. La votación estará habilitada durante el programa en vivo.

No te pierdas ningún detalle de esta noche que promete estar llena de terror, talento y sorpresas.

