TEMAS DE HOY:

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

'La Gran Batalla' llega con tres equipos en escena y una noche llena de terror

La competencia continúa con una gala dedicada al miedo, donde famosos y sus academias de baile prometen sorprender al público.

Silvia Sanchez

28/10/2025 19:32

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La segunda noche de La Gran Batalla llega con una temática aterradora inspirada en Halloween. Los competidores interpretarán a personajes icónicos del cine y las series de terror, en una puesta en escena donde el talento, la creatividad y el suspenso serán los protagonistas.

El pasado lunes, cuatro equipos encendieron el escenario con impactantes presentaciones —entre ellas, Lady Gaga, el Payaso It, Winifred y Jack—. Los mejores lograron avanzar de ronda y esta noche otros tres equipos buscan hacer historia.

En el escenario de hoy:

Cisco y la Academia Urban Vibes

Eugenia y la Academia Power Dance

Gato Pozo y la Academia Style Bolivia

 

Los equipos deberán cautivar al jurado, pero sobre todo al público, que tiene el poder de decidir quién continúa en competencia y quién pasa a la gala de eliminación.

La votación se abre en vivo al inicio del programa. Ingresa a 👉 voto.reduno.com.bo y apoya a tu favorito.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD