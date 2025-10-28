La competencia continúa con una gala dedicada al miedo, donde famosos y sus academias de baile prometen sorprender al público.
28/10/2025 19:32
Escuchar esta nota
La segunda noche de La Gran Batalla llega con una temática aterradora inspirada en Halloween. Los competidores interpretarán a personajes icónicos del cine y las series de terror, en una puesta en escena donde el talento, la creatividad y el suspenso serán los protagonistas.
El pasado lunes, cuatro equipos encendieron el escenario con impactantes presentaciones —entre ellas, Lady Gaga, el Payaso It, Winifred y Jack—. Los mejores lograron avanzar de ronda y esta noche otros tres equipos buscan hacer historia.
En el escenario de hoy:
Cisco y la Academia Urban Vibes
Eugenia y la Academia Power Dance
Gato Pozo y la Academia Style Bolivia
Los equipos deberán cautivar al jurado, pero sobre todo al público, que tiene el poder de decidir quién continúa en competencia y quién pasa a la gala de eliminación.
La votación se abre en vivo al inicio del programa. Ingresa a 👉 voto.reduno.com.bo y apoya a tu favorito.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00