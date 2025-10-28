La segunda noche de La Gran Batalla llega con una temática aterradora inspirada en Halloween. Los competidores interpretarán a personajes icónicos del cine y las series de terror, en una puesta en escena donde el talento, la creatividad y el suspenso serán los protagonistas.

El pasado lunes, cuatro equipos encendieron el escenario con impactantes presentaciones —entre ellas, Lady Gaga, el Payaso It, Winifred y Jack—. Los mejores lograron avanzar de ronda y esta noche otros tres equipos buscan hacer historia.

En el escenario de hoy:

Cisco y la Academia Urban Vibes

Eugenia y la Academia Power Dance

Gato Pozo y la Academia Style Bolivia

Los equipos deberán cautivar al jurado, pero sobre todo al público, que tiene el poder de decidir quién continúa en competencia y quién pasa a la gala de eliminación.

La votación se abre en vivo al inicio del programa. Ingresa a 👉 voto.reduno.com.bo y apoya a tu favorito.

Mira la programación en Red Uno Play