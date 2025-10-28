“Estamos en estado de emergencia”: Fesirmes cumple paro de 24 horas en hospitales por falta de pago

Este martes, los hospitales de primer y segundo nivel de la ciudad no brindarán atención debido a un paro de más de 300 profesionales de salud que no han recibido su salario desde septiembre, denunciaron representantes del sector.

Erick Lidt, vocero del FESIRMES, explicó que se encuentran “en un estado de emergencia ante la crítica situación que estamos pasando por la falta de pago de los profesionales que día a día sostienen la atención en los centros de salud”.

Lidt señaló que, tras una reunión realizada recientemente, no hubo acuerdo ni propuesta de solución por parte de las autoridades municipales. “Exhortamos al alcalde para que baje a los hospitales y conozca la falta de insumos. ¿Cómo podemos hablar de atención con calidad y calidez cuando no nos dan las condiciones y tenemos un sistema de salud precario?”, agregó.

El vocero advirtió que, de no recibir una solución inmediata, se evaluarán nuevas medidas y reuniones. “Queremos hacer una denuncia pública porque el 1 de noviembre todos los profesionales en salud se quedarán sin atención médica en la CNS por la falta de pago del municipio. Esto pone en riesgo a miles de personas”, afirmó.

Asimismo, anunció que mañana se llevará adelante una asamblea de profesionales para definir pasos a seguir y reiteró el pedido de una reunión urgente con el alcalde.

“Pedimos mil disculpas a los pacientes, pero queremos que se pongan en nuestro lugar. Somos seres humanos con responsabilidades, tenemos hijos que dependen de nuestro sueldo. Esperamos que comprendan y luchen con nosotros para poder recibir una atención de calidad”, concluyó Lidt, haciendo un llamado a las autoridades a no ignorar sus demandas.

