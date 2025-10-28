Instituciones se unen para apoyar a bomberos que combaten incendios en la Chiquitania

Varias instituciones se sumaron a la campaña "Guardianes del Bosque", para brindar apoyo a los bomberos que luchan día a día contra los incendios forestales en la Chiquitania. Esta jornada se realizó en el centro de acopio de la Universidad Privada Domingo Savio la entrega de 400 packs de productos de primera necesidad.

Andrea Benavente, gerente de comunicación y sostenibilidad de CBN, destacó que la universidad nuevamente abrió sus puertas como centro de acopio y la importancia de la contribución: “Es parte del agradecimiento y reconocimiento del trabajo que hacen por todos nosotros”, señaló.

Por su parte, Paola Pericón, rectora de la UPDS, expresó su gratitud hacia los bomberos voluntarios:

“Estamos eternamente agradecidos con los bomberos porque son quienes combaten los incendios y nos permiten respirar un aire más puro”, afirmó.

Luis Enrique Mamani, comandante de la Fundación CROS, destacó que cada aporte es vital para quienes enfrentan la emergencia en primera línea:

“Mucha gratitud, esto nos ayuda a rehidratarnos en los momentos difíciles mientras combatimos los incendios. Las emergencias no son solo en esta época, sino durante todo el año”, indicó.

Actualmente, aún permanecen seis incendios forestales activos en la región, lo que mantiene la alerta y la necesidad de apoyo constante a los equipos de rescate y combate del fuego.

