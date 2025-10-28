Aún hay dos prófugos por el primer atentado contra el hijo de la alcaldesa de San Ramón 

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz confirmó que dos personas continúan prófugas en relación con el atentado ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Cambódromo, donde el hijo de la alcaldesa de San Ramón fue víctima de un ataque armado que dejó un fallecido y un herido.

“En el hecho suscitado en el mes de abril, una persona fue impactada por un proyectil de arma de fuego y otra resultó herida. En ese caso se procedió con la aprehensión de una persona, quien fue cautelada y actualmente guarda detención preventiva en el penal de Palmasola”, informó la autoridad policial.

El detenido, de nacionalidad brasileña, es sospechoso de ser uno de los autores del crimen. Sin embargo, la Felcc confirmó que otras dos personas involucradas escaparon hacia Brasil inmediatamente después del atentado.

“Así también hemos identificado a dos personas que inmediatamente después del hecho fugaron hacia el país de Brasil. Nosotros continuamos con la investigación para poder esclarecer el hecho. Los que escaparon son los autores materiales del hecho”, agregó el director de la Felcc.

El hijo de la alcaldesa de San Ramón había logrado sobrevivir al ataque de abril, pero la noche del pasado domingo fue acribillado con más de 30 disparos en el mismo municipio, en lo que las autoridades consideran una ejecución directa.

