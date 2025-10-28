Lamine Yamal y Nicki Nicole planean su “nido de amor” al estilo Shakira y Piqué

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole consolidan su relación y planean dar un paso importante en su vida en pareja: adquirir la famosa mansión de Shakira y Gerard Piqué, que se encuentra vacía desde que la cantante se mudó a Miami con sus hijos.

La intención de Yamal es recrear un “hogar de élite” similar al que ocupó la pareja famosa expareja. La mansión, valuada en 11 millones de euros, cuenta con 3.800 metros cuadrados, tres plantas, seis dormitorios, gimnasio, piscina interior y exterior, biblioteca y estudio de grabación.

El estudio de grabación sería un punto clave para Nicki Nicole, permitiéndole trabajar en sus proyectos musicales desde casa, al igual que Shakira aprovechaba la propiedad para su vida profesional mientras convivía con Piqué y sus hijos.

Yamal, por su parte, planea adaptar la vivienda con un gimnasio propio, entrenador personal y fisioterapeuta, reforzando la comparación con la vida de deportistas de élite como Piqué.

A diferencia de Shakira y Piqué, cuya relación y vida familiar estuvieron constantemente bajo la mirada mediática, la pareja busca mayor privacidad, construyendo su propio “nido de amor” en la ciudad catalana y alejándose del foco de los medios internacionales.

Aunque Nicki Nicole aclaró que no está embarazada por ahora, la cantante expresó su deseo de ser madre, alimentando rumores sobre futuros planes familiares.

