Alenir Echeverría presenta su nuevo disco acústico y celebra 41 años de trayectoria musical

El evento de presentación del nuevo disco de Alenir Echeverría se realizó este sábado en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz, en un encuentro que celebró también sus 41 años de trayectoria musical.

“Estoy muy contenta, pero sobre todo muy agradecida con Dios por la oportunidad de cumplir 41 años haciendo lo que me gusta, representando nuestra música, haciendo música nuestra para que la gente pueda volverse a enamorar de lo nuestro”, manifestó la artista.

Sobre el disco “Acústico Alenir”

La cantante explicó que su nueva producción se titula “Acústico Alenir” y reúne canciones grabadas hace 50 a 60 años, entre ellas clásicos como Taquirari y Caraval. La novedad es que fueron reinterpretadas con guitarra y piano, en formato balada, ofreciendo una versión más íntima y renovada de sus éxitos.

Alenir Echeverría es reconocida por su potente voz y su significativa contribución a la música oriental, especialmente al género del taquirari. A lo largo de su carrera ha participado en eventos destacados como el Carnaval de Santa Cruz y ha lanzado múltiples producciones que la consolidan como una figura emblemática de la música boliviana.

