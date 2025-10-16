Video: “No recibo ayuda, recibo ataques”, dijo Cazzu en respuesta a Nodal sobre pensiones de Inti

Tras la declaración de Christian Nodal sobre el pago de manutención y los permisos de viaje de su hija Inti, Cazzu reiteró, en un concierto, que es víctima de ataques y que no recibe ayuda del padre de su hija.

Nuevas polémicas se desatan en torno a la expareja, esta vez tras la aclaración del abogado de Nodal, César Muñoz, sobre el pago de manutención y los permisos de viaje que el cantante otorga a la también artista Julieta Cazzuchelli.

Fue en un concierto reciente que Cazzu decidió responder al comunicado emitido por Muñoz, quien señaló que Nodal habría aportado sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, lo que desmentiría las versiones que afirmaban que el artista mexicano no cumple con sus pensiones.

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, señaló Muñoz, refiriéndose al tema de la pensión de Inti.

Asimismo, el abogado calificó de falsas las aseveraciones efectuadas anteriormente por la cantante y aseguró que las mismas solo buscan desprestigiar a Nodal.

“Cualquier versión contraria es falsa y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”, indicó Muñoz.

Sin embargo, en el concierto efectuado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Cazzu reafirmó que cría sola a su hija y negó recibir apoyo del padre de Inti, en respuesta directa al comunicado del abogado de Nodal.

“A todas las mamás que crían solas a sus hijos: yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, aseguró la cantante.

El video publicado por Cazzu generó millones de vistas, además de masivos comentarios en apoyo a la artista. Otros internautas, seguidores de Nodal, también interactuaron defendiendo al cantante.

Mira la programación en Red Uno Play