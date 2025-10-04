Cazzu se sincera: La difícil maternidad en solitario, sin Nodal, y el orgullo de una Inti "espectacular"

La cantante argentina Cazzu abrió su corazón sobre la compleja y transformadora etapa que atraviesa como madre soltera tras su separación de Christian Nodal. En una reveladora entrevista para el podcast Un elefante en la habitación de la revista Marie Claire Colombia, la rapera abordó sin filtros los desafíos que implica la crianza de su hija, Inti, y la falta de apoyo de su expareja.

Una maternidad "idealizada" choca con la realidad

Cazzu confesó que, durante su relación, idealizó un panorama distinto, esperando un mayor respaldo emocional y legal del que finalmente recibió de Nodal. La artista reveló que la ausencia de apoyo la obligó incluso a acudir a un juez para obtener un permiso de viaje para su hija, luego de que el cantante mexicano se negara a firmarlo, dificultando sus compromisos laborales.

Vivir la maternidad sin este respaldo la ha llevado a enfrentarse al "sistema, al patriarcado" y a experimentar fuertes sentimientos de soledad. La cantante confirmó que, desde la ruptura, no ha tenido otra pareja, enfocando toda su energía en su hija y en su carrera.

"No hay límites por ser mamás"

A pesar de las dificultades, Cazzu asegura que la maternidad la ha transformado y potenciado, desmintiendo la idea social de que ser madre frena las ambiciones. "Estoy feliz, soy mamá y sigo cumpliendo mis metas", afirmó con entusiasmo, asegurando: "No hay límites por ser mamás."

La intérprete de "Latinaje" está compaginando la crianza de Inti con nuevos proyectos musicales y una película. Ha revalorado sus prioridades y se apoya en las mujeres fuertes de su familia —su madre, hermana y cuñada— quienes son pilares clave en el cuidado de su hija.

Orgullo por Inti: La "espectacular" heredera

Con apenas un año, Inti es el motor de Cazzu. La describe como "espectacular, sociable" y una niña que despierta admiración incluso en personas que no tienen hijos. La pequeña ya muestra una fuerte personalidad, una fascinación por la moda y los brillos, e incluso imita los gestos de su madre, un detalle que derrite a la artista.

Cazzu expresó su deseo de que Inti crezca con "bondad en su corazón" y que sea una persona respetuosa que se sienta orgullosa de la mamá que tiene, a pesar de los desafíos que enfrentará por ser "la hija de" dos figuras públicas.

La cantante vive un momento de descubrimiento profesional con su nuevo disco y proyectos, demostrando que su rol como madre soltera le ha dado una nueva fuerza para seguir creando.

