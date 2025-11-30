“Zootopia 2” se convierte en el estreno revelación y supera todas las previsiones

Disney abrió el fin de semana de Acción de Gracias con un éxito rotundo: “Zootopia 2” recaudó más de USD 38 millones solo en Black Friday y proyecta entre USD 152 y 156 millones en sus primeros cinco días en cartelera. Según datos publicados por Deadline el 29 de noviembre, se trata del segundo mejor estreno del periodo festivo, un logro que solo supera “Moana 2”, que en 2024 alcanzó USD 225,4 millones.

El impulso inicial supera con creces las previsiones de analistas y confirma la fortaleza del cine animado familiar en fechas de alto consumo, un objetivo clave para la industria que aún busca estabilizar la asistencia tras la pandemia.

Récords y comparativas con la película original

La taquilla de “Zootopia 2” cobra aún más fuerza al compararla con el estreno de 2016: la primera entrega necesitó 12 días para acercarse a las cifras que la secuela logró en apenas cinco. Solo el viernes de Black Friday, la película sumó USD 38,6 millones, que se añaden a los USD 39,5 millones del miércoles y los USD 19,7 millones del día de Acción de Gracias.

El resultado, aunque casi un 30% menor al récord absoluto del 2024, mantiene a la secuela en el top histórico de estrenos del periodo festivo.

Un factor decisivo fue el atractivo de los formatos premium: el 21% de la recaudación provino de IMAX y salas PLF, con mayor fuerza en el sur y oeste del país.

Quiénes fueron al cine: perfil del público de “Zootopia 2”

La secuela consiguió un público amplio y diverso, una meta clave para Disney.

La asistencia se distribuyó así:

34% mujeres menores de 25 años

26% mujeres mayores de 25

20% hombres menores de 25

20% hombres mayores de 25

En términos étnicos, la audiencia estuvo liderada por el público latino e hispano (37%), seguido por espectadores caucásicos (25%), afroestadounidenses (20%) y asiáticos (13%).

Un dato llamativo: el 56% de los asistentes son espectadores poco frecuentes, pero aun así fueron motivados por el estreno.

Competencia y desempeño frente a otros estrenos

Durante el fin de semana, “Zootopia 2” compitió con títulos de peso como “Wicked: For Good”, que reunió USD 93,5 millones. Más rezagados quedaron “Now You See Me: Now You Don’t” (USD 10 millones) y “Predator: Badlands” (USD 6,4 millones).

El dominio de la secuela la sitúa como el segundo mejor estreno de Acción de Gracias en la historia estadounidense, por detrás de “Moana 2” y por encima de éxitos como “Frozen 2”.

Marketing digital y recepción del público

La campaña promocional alcanzó a 518 millones de cuentas entre TikTok, X, Instagram, Facebook y YouTube. Aunque no supera el impacto de “Minions: The Rise of Gru”, sí se posiciona por encima de otras producciones animadas recientes.

En cuanto a crítica y público, la película obtuvo:

CinemaScore: A

Rotten Tomatoes: 95% de aprobación

Las audiencias adultas fueron especialmente favorables: 82% de mujeres mayores de 25 recomendarían la película.

El entorno comercial del Black Friday

El Black Friday 2025 movió USD 75 millones entre las veinte películas más vistas, un descenso del 30% respecto a 2024. Sin embargo, el comercio digital creció con fuerza: Adobe Analytics reportó USD 11.800 millones en compras online, un aumento del 9%.

Qué significa el éxito de “Zootopia 2” para el futuro del cine animado

El comportamiento de la taquilla posiciona al cine animado como un motor clave para los estudios en ventanas festivas. Disney y Universal refuerzan así su estrategia de apostar por grandes franquicias en temporadas de alto consumo, apoyándose en campañas digitales y formatos premium.

Para los analistas, el rendimiento de “Zootopia 2” servirá como indicador del tipo de contenidos, fechas y formatos que funcionarán en los próximos años.

Lo que viene: ¿hasta dónde puede llegar “Zootopia 2”?

La evolución durante diciembre será determinante. Con la llegada de las vacaciones escolares y la apertura de mercados internacionales, la secuela podría superar rápidamente los USD 160 millones en Estados Unidos, abriéndose camino entre los mayores éxitos animados de la década.

Los estudios y las cadenas de cines ya ajustan calendarios, estrategias de marketing y presencia en salas premium tomando en cuenta la magnitud del fenómeno.

