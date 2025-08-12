Cazzu revela que la pensión de Nodal para su hija no es "justa"

La cantante argentina Cazzu generó controversia al declarar que el apoyo económico que recibe de Christian Nodal para su hija, Inti, no es suficiente. A su llegada a México, donde se encuentra de gira, la artista fue abordada por la prensa y compartió su descontento con el acuerdo actual, aunque descartó iniciar acciones legales.

Cazzu fue recibida por periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde, a pesar de estar acompañada por un equipo de seguridad, accedió a responder algunas preguntas. Al ser cuestionada sobre la pensión que recibe de Nodal, la cantante fue clara y contundente: "No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno".

Sin embargo, Cazzu afirmó que no tiene la intención de llevar el asunto a los tribunales. Explicó que, a diferencia de muchas madres solteras, ella tiene los recursos para mantener a su hija y, por lo tanto, puede "darse el lujo de elegir las batallas que voy a pelear". Además, mencionó que el sistema legal familiar, al que calificó de "patriarcal", no le da confianza y un proceso de ese tipo sería demasiado agotador.

La relación con Nodal y su familia

Cuando los reporteros le preguntaron sobre la frecuencia con la que Nodal ve a su hija, Cazzu respondió de manera enigmática: "Lo que ven es lo que hay". Esta frase ha sido interpretada como una señal de que la presencia del cantante en la vida de Inti es limitada.

En contraste, la artista tuvo palabras de cariño y respeto para la familia de Nodal, asegurando que ellos sí tienen una relación cercana con la pequeña. "La gente de su familia para mí la llevo en mi corazón. Les guardo profundo respeto, les quiero muchísimo", declaró, y añadió que se mantienen en contacto a través de mensajes e intercambio de fotos.

Las declaraciones de Cazzu han causado revuelo en las redes sociales y han reavivado el debate sobre la responsabilidad económica y emocional de los padres tras una separación.

