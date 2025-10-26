Tres colombianos detenidos en La Paz tras engañar y robar a adultos mayores

Tres personas de nacionalidad colombiana fueron aprehendidas en la ciudad de La Paz tras ser acusadas de engañar y robar a una pareja de adultos mayores, haciéndose pasar por integrantes de una organización no gubernamental (ONG).

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sosa, los delincuentes se ganaron la confianza de sus víctimas y, posteriormente, ingresaron a su vivienda para sustraer dinero y objetos de valor.

En este caso, los ladrones se llevaron 42.000 dólares y 50.000 bolivianos de un ropero de la familia. “Los delincuentes fueron captados en flagrancia mientras operaban en la vivienda”, indicó Sosa.

Además, una mujer fue arrestada y entregó parte del dinero sustraído. Desde la Felcc informaron que se continuará la investigación para determinar si estas personas están vinculadas a otros robos cometidos contra adultos mayores en la ciudad de La Paz.

