Imágenes fuertes: Murió tras intentar viajar colgado del Tren Ligero en México

Un trágico incidente se registró la tarde de este sábado en la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara (México), donde un hombre perdió la vida luego de intentar viajar colgado desde el exterior de una de las ventanas del vagón.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo —quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia— se sujetó del tren en movimiento en un intento por desplazarse sin abordar correctamente. Sin embargo, perdió el equilibrio y fue golpeado con fuerza contra una estructura cercana a las vías.

El impacto fue fatal. Testigos alertaron de inmediato al personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y a los servicios de emergencia, pero al llegar, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por elementos de la Policía de Guadalajara y personal forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras las autoridades investigan las circunstancias exactas del hecho.

Este lamentable suceso provocó la suspensión temporal del servicio en el tramo afectado, generando retrasos y confusión entre los usuarios.

SITEUR hizo un llamado a la población a respetar las normas de seguridad y recordó que viajar en zonas no autorizadas o bajo los efectos de sustancias representa un grave riesgo para la vida.

Imágenes sensibles:

