Espectáculos

Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral y lo atribuye al estrés por su divorcio de Kanye West

La empresaria y celebridad estadounidense apareció en su 'reality' sometiéndose a una tomografía cerebral con la que detectaron el aneurisma.

EFE

24/10/2025 21:18

Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral y lo atribuye al estrés por su divorcio de Kanye West. Foto: EFE/ EPA/ Ringo Chiu ARCHIVO
Los Ángeles (EE.UU.)

La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral que atribuyó al estrés causado por su polémico divorcio en 2022 del rapero Kanye West, según se reveló en un adelanto de la nueva temporada de su serie de telerrealidad 'The Kardashians'.

"Hay como un pequeño aneurisma", se escucha decir a la empresaria, de 45 años, mientras aparece sometiéndose a lo que se presume una tomografía cerebral.

Tras la detección del aneurisma, Kim le cuenta a su familia que parece estar provocada por el estrés.

Kim Kardashian y Kanye West durante la fiesta de Vanity Fair en la 92.ª ceremonia de los Premios Óscar, en Beverly Hills (Estados Unidos), el 9 de enero de 2020. EFE/ EPA/ Ringo Chiu ARCHIVO

La propia Kim aseguró recientemente haber estado en un matrimonio "tóxico" de casi 15 años con West, y aseguró que también que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

En una entrevista en el pódcast 'Call Her Daddy' el pasado 15 de octubre, la celebridad reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación (saco) en un vaso sanguíneo en el cerebro, son relativamente comunes y no siempre necesitan tratamiento. Aunque el estrés no causa esta enfermedad, puede influir de manera indirecta en aquellos factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

EFE

