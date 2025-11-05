Kim Kardashian, la empresaria y aspirante a abogada, reveló un método de estudio de alta tecnología que, según su confesión, le costó caro: utilizar el chatbot ChatGPT para obtener respuestas legales y prepararse para sus exámenes de Derecho.

Durante una reciente entrevista en la serie de pruebas de polígrafo de la revista Vanity Fair, Kardashian admitió que su dependencia del popular motor de Inteligencia Artificial (IA) fue un arma de doble filo, calificando a la herramienta como su "amiga tóxica" o "friendenemy".

Tomaba fotos a preguntas de examen

La celebridad, que sigue un camino autodidacta para obtener su licencia de abogada en California, explicó que recurría a ChatGPT como una especie de "tutor virtual" para resolver dudas técnicas sobre casos legales. Su método consistía en tomar fotos a las preguntas de sus exámenes y subirlas al chatbot, esperando respuestas rápidas y explicaciones.

"La uso para el asesoramiento legal. Cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le tomo una foto, la 'snappeo' y la pongo ahí," detalló Kardashian.

Sin embargo, la empresaria fue contundente sobre la falta de fiabilidad del sistema. "[Las respuestas] siempre son incorrectas. Me ha hecho fallar exámenes... todo el tiempo", admitió entre risas y frustración.

"Me enfadé y le grité": La relación "tóxica"

La frustración de Kardashian con la herramienta trascendió lo académico, llegando a un nivel de interacción "humano". La estrella de reality relató cómo sus bajas calificaciones la llevaron a reclamarle directamente a la Inteligencia Artificial.

"Y entonces me enfadé y le grité [a ChatGPT]: 'Me hiciste fallar. ¿Por qué hiciste esto?'", confesó. Al ser cuestionada sobre su relación con el chatbot, Kardashian lo describió como una "amiga tóxica". La celebridad incluso reveló que, tras dar respuestas equivocadas, la plataforma parecía intentar consolarla.

"Después de que me daba una respuesta equivocada, era como si se volviera mi terapeuta para explicarme por qué tenía que creer más en mí misma," agregó.

A pesar de los tropiezos, Kim Kardashian afirmó que continúa usando la IA, aunque ahora con mucha más precaución, tomando las respuestas como un apoyo, pero nunca como la verdad absoluta para evitar más fracasos en su camino para convertirse en abogada.

Mira la programación en Red Uno Play