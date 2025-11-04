Policía dividirá en tres áreas la seguridad para la transmisión de mando presidencial

La Policía Boliviana confirmó que durante los actos de transmisión de mando presidencial del sábado 8 de noviembre se desplegará un dispositivo especial de seguridad que dividirá el centro paceño en tres áreas de trabajo con distintos niveles de acceso: zona estéril, zona naranja y zona verde.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, explicó que este esquema busca garantizar el normal desarrollo del acto oficial en la plaza Murillo, resguardar a las delegaciones internacionales y facilitar el tránsito ciudadano sin afectar las actividades en el centro de la ciudad.

“Hay tres áreas de trabajo de seguridad: una zona estéril, que comprende la plaza Murillo y el edificio del Legislativo, donde se llevará a cabo la transmisión de mando; una zona amarilla o naranja, destinada al ingreso de periodistas, comisiones y autoridades que no participarán en el acto principal; y una zona verde, habilitada para el libre tránsito de la población”, detalló Aguilera en BTV.

El operativo contempla además la instalación, desde el viernes 7 de noviembre, de un centro de mando en los alrededores de la plaza Murillo, que operará con la tecnología del sistema BOL-110 para coordinar las acciones de seguridad en tiempo real con todas las instituciones involucradas.

Hasta este martes no se definieron los horarios oficiales de la jornada del sábado, aunque la logística y los dispositivos de seguridad ya están desplegados. Se prevé que 45 delegaciones internacionales lleguen al país el viernes 7 y participen en los actos protocolares del día siguiente.

“Desde el 7 de noviembre se reciben y acompañan a las delegaciones. El sábado habrá un acto de las Fuerzas Armadas en kilómetro cero; luego se escoltará al vicepresidente electo hasta el Órgano Legislativo y una comisión saldrá a recibir al presidente electo en Palacio para acompañarlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, precisó Aguilera.

El viceministro añadió que el operativo se realiza en coordinación con Cancillería, Migración y otras entidades del Estado, y que el personal policial se encuentra desplegado desde el fin de semana largo en los puntos críticos de seguridad y zonas de concentración de autoridades e invitados especiales, quienes concluirán sus actividades oficiales el domingo 9.

Con la implementación de las tres áreas de seguridad, la Policía Boliviana busca garantizar que los actos de transmisión de mando se desarrollen con orden, resguardo y plena seguridad para autoridades, delegaciones extranjeras, medios de comunicación y la ciudadanía.

