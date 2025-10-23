Polémico look: la hija de Kim Kardashian es criticada por lucir tatuajes y piercings

Con apenas 12 años, North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, vuelve a generar controversia en redes sociales por su peculiar estilo y sus apariciones públicas.

La joven, que ya ha sido foco de debate por sus participaciones en proyectos musicales y su forma de vestir, volvió a estar en el centro de la atención tras publicar una serie de videos en TikTok junto a dos amigas, donde aparece luciendo un look que muchos consideran “inapropiado para su edad”.

En las imágenes, North lleva trenzas con extensiones azules, lentillas del mismo color, tatuajes faciales y piercings falsos. Aunque la menor aclaró en la descripción —“fake piercings and fake tatts 4 life” (“piercings falsos y tatuajes falsos por siempre”)— que se trataba de accesorios temporales, el detalle no impidió que se desatara una ola de críticas.

Usuarios en redes sociales cuestionaron el estilo y la exposición mediática de la niña, señalando que su imagen podría estar influenciada por las constantes apariciones públicas de su madre. Otros, en cambio, defendieron su derecho a expresarse y experimentar con la moda como cualquier preadolescente.

Hace unos meses, North también fue tema de conversación al asistir junto a Kim Kardashian a un evento en París, vistiendo un corsé negro y una minifalda vaquera con volantes, un atuendo que generó opiniones divididas sobre los límites del estilo infantil en el mundo del espectáculo.

