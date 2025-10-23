“Encuentra a tu amor verdadero”: impulsan la adopción responsable de mascotas en Cochabamba

El Centro Municipal de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba impulsa la adopción responsable de mascotas a través de la feria “Encuentra el amor verdadero”, que se realizará este viernes 25 y sábado 26 de octubre en el parque vehicular Vergara, en coordinación con cinco organizaciones animalistas.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que más de 75 perros estarán disponibles para adopción, todos con sus vacunas al día y en buen estado de salud.

La actividad se desarrollará de 08:30 a 17:00 y tiene como objetivo brindar una segunda oportunidad a animales rescatados, promoviendo su integración en hogares responsables y llenos de cariño.

Por su parte, Vivían Sánchez, activista y fundadora del refugio Una Mano, Una Patita, destacó el compromiso de la Alcaldía de Cochabamba con el bienestar animal.

“Desde el cambio de gestión se realizan campañas masivas de esterilización, vacunación y adopción, lo que demuestra un verdadero compromiso con los animales”, señaló.

Además de las adopciones, la feria contará con stands informativos sobre tenencia responsable, cuidados veterinarios y los programas municipales orientados al bienestar animal.

Los interesados en adoptar deberán presentar los siguientes requisitos:

Fotocopia de cédula de identidad.

Factura de luz o agua.

Firmar un compromiso de esterilización o castración

