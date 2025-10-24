La artista colombiana Karol G, protagonista de la más reciente edición de Vogue México y Latinoamérica, ofreció una entrevista íntima donde reflexiona sobre los desafíos de su carrera y su evolución personal, destacando que su éxito se basa en la autenticidad y el deseo de trascender.

"La Bichota" del reggaetón deslumbra en la portada de Vogue con una estética retro y elegante, marcando una imagen más madura que acompaña su profundo diálogo con la revista.

Karol G en Vogue

Karol G se sinceró sobre los inicios de su carrera, revelando momentos de gran incertidumbre: "Los primeros años de mi carrera tuve muchos momentos de duda, muchísimos momentos de decir cómo voy a llegar ahí, cómo yo voy a caminar por la calle y la gente me va a reconocer".

En la exclusiva, la cantante explicó que tras el éxito de su álbum anterior, sintió la presión de su siguiente paso, lo que la llevó a una "claridad mental de decir, siento que tengo que volver a empezar diferente". Esta nueva visión resultó en su álbum Tropicoqueta, un proyecto con el que buscó crear su "mejor trabajo", incorporando géneros como cumbia, vallenato y salsa, con el objetivo de que el público sintiera una conexión nostálgica.

Karol G en Vogue

La artista enfatizó su compromiso con la autenticidad y la trascendencia: "Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia". Para Karol G, su meta es ser recordada, creando un álbum atemporal que se siga escuchando en 20 años.

