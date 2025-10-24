Doble moral en Irán: Escándalo por el video de la boda de la hija de un alto asesor del Ayatolá

La filtración de un video de la boda de Setayesh Shamkhani, hija de Ali Shamkhani, alto asesor del líder supremo de Irán, desató una ola de indignación nacional. Las imágenes exponen la opulencia del evento y, lo más polémico, muestran a la novia e invitadas sin velo y con vestidos que violan las estrictas leyes islámicas que el propio funcionario ha defendido y aplicado con mano dura.

El video, tomado en abril de 2024 en el lujoso Hotel Espinas Palace de Teherán, se volvió viral en redes sociales, sirviendo como una dolorosa prueba de la doble moral de la élite política iraní.

Vestimenta prohibida y lujo en tiempos de crisis

La grabación muestra a la novia, Setayesh Shamkhani, con un vestido blanco sin velo (hiyab) y con un escote que desafía abiertamente el código de vestimenta islámica impuesto por el régimen de los ayatolás. Otras invitadas, incluida la esposa del funcionario, también aparecen sin velo, según informa el portal RPP.

Este hecho es especialmente explosivo dado el papel de su padre. Ali Shamkhani, exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor clave del ayatolá Alí Jamenei, es una figura conocida por su firmeza en la aplicación de las leyes islámicas. Durante su gestión, lideró la represión contra las protestas de 2022, que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, una joven que falleció bajo custodia de la "policía de la moralidad" por supuestamente violar las normas del hiyab.

El contraste entre las leyes que el régimen defiende (y por las que se persigue a la ciudadanía) y la libertad exhibida en la boda ha provocado fuertes críticas. Como afirmó un periodista iraní en redes sociales: “Los propios funcionarios del régimen no creen en las leyes que apoyan, solo quieren amargarle la vida a la gente”.

Indignación por la ostentación

La controversia no se limita solo a la vestimenta, sino también a la ostentación del evento. La boda en el exclusivo Hotel Espinas Palace se celebró en medio de una severa crisis económica que impide a la mayoría de los jóvenes iraníes costear una ceremonia.

El diario reformista Shargh dedicó su portada al escándalo con el titular “Enterrado bajo el escándalo”. Activistas y veteranos de guerra han exigido la dimisión de Shamkhani. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, también criticó al funcionario, señalando que "el estilo de vida de los funcionarios de la República Islámica debe ser defendible".

El escándalo ha reavivado el dolor de las protestas de 2022, con activistas señalando la ironía y el privilegio: “Su novia está en un palacio, nuestra novia está enterrada bajo tierra”, en referencia a las víctimas de la represión.

Pese a la ola de críticas y las acusaciones de hipocresía, la respuesta de Ali Shamkhani, publicada en su cuenta de X, ha sido desafiante: “¡Bastardos, sigo vivo!”, avivando aún más el debate sobre la élite que impone la moral al pueblo, pero vive bajo sus propias reglas.

Vea el video:

