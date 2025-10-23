VIDEO: Así se estrelló una avioneta durante el despegue y dejó dos pilotos muertos

Un trágico accidente aéreo conmocionó este miércoles al estado Táchira, en Venezuela, luego de que una avioneta se estrellara mientras intentaba despegar del aeródromo de Paramillo, en la ciudad de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.

La aeronave tipo PAY1, con matrícula YV1443, se precipitó a tierra durante la fase inicial de despegue, provocando un incendio que la destruyó por completo y causó la muerte de los dos pilotos que iban a bordo.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó el siniestro a través de un comunicado, indicando que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y rescate. “Lamentablemente, en el accidente resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, señaló el organismo.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran el dramático momento en que la aeronave logra despegar, pero segundos después pierde estabilidad, se desvía hacia un costado y termina estrellándose contra la pista, generando una enorme bola de fuego. Los tripulantes fueron identificados extraoficialmente como Toni Bortone y Juan Maldonado.

Fuentes en el lugar apuntan a una posible explosión de un neumático durante la maniobra de despegue como una de las causas preliminares del accidente, aunque será la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil la que determine las razones exactas tras el análisis técnico y forense.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en el lugar para sofocar las llamas, acordonar el área y colaborar con las pericias correspondientes.

Horas después del siniestro, el presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, confirmó que la aeronave pertenecía a la entidad financiera y que él mismo la había utilizado un día antes.

“Ayer volé a Apure y regresé a San Cristóbal. Hoy, hace poco, los pilotos que me llevaron cayeron. Hubo un accidente aquí”, declaró visiblemente conmovido.

Las autoridades venezolanas mantienen la zona bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar si la tragedia fue producto de una falla mecánica, un error humano o factores externos vinculados a la pista o las condiciones climáticas.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play