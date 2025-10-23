Personal policial del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) realizó el allanamiento a dos viviendas en el municipio de Sacaba (Cochabamba) para dar con el paradero del hombre que asaltó y abusó sexualmente de una joven de 22 años, cuando retornaba a su hogar en la zona de El Abra, la tarde del domingo.

De acuerdo con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima fue interceptada por un sujeto armado con un cuchillo en la serranía de El Abra. El agresor la sujetó del cuello, la amenazó y le exigió entregar su celular y billetera. Al resistirse, la tiró al suelo, la golpeó y finalmente la agredió sexualmente.

Pese a la brutalidad del ataque, la joven logró defenderse con valentía. “La víctima se defendió, le arrebató el cuchillo y logró herirlo en una pierna y en el brazo. Luego huyó ensangrentada hasta donde estaban los custodios del penal de El Abra, quienes acudieron en su auxilio”, informó el director de la Felcc, Vanderley Flores.

La mujer fue trasladada a un centro médico, donde recibe atención médica y apoyo psicológico. El agresor, que resultó herido, se dio a la fuga.

La Coordinadora Departamental de la Fiscalía de Cochabamba, Ximena Narváez Rivero, confirmó que el caso es investigado por los delitos de Violación y Robo Agravado. “Se están realizando todas las investigaciones para ubicar al responsable. Por la zona existen cámaras y el Ministerio Público junto con la Policía están recabando toda la información necesaria”, explicó.

Allanan viviendas en busca del agresor que abusó y robó a una joven en El Abra, Sacaba. Foto: Red Uno

Hasta el momento, se realizaron allanamientos en dos viviendas y se analizan las imágenes de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho.

Las autoridades reiteraron su compromiso de dar con el autor del ataque y recordaron la importancia de denunciar cualquier información que ayude a su captura.

