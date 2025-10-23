Crisis en Cochabamba: Falta de diésel amenaza producción avícola

Cochabamba enfrenta un serio problema en el sector avícola debido a la escasez de diésel. Según la Asociación de Avicultores (ADA), los insumos no llegan con normalidad y la logística para trasladar pollos al matadero y distribuirlos a La Paz, El Alto y otras regiones se ha visto gravemente afectada.

“Realmente es preocupante, puesto que toda la cadena productiva depende del transporte: desde el alto tráfico y la distribución de alimento balanceado, hasta la entrega del pollo ya pelado a los diferentes departamentos. En vez de mejorar, la situación está empeorando”, explicó Iván Carreón, representante de la ADA Cochabamba.

La falta de combustible no solo pone en riesgo la producción local, sino también el abastecimiento de pollo en otros departamentos del país, generando preocupación entre los productores y consumidores.

