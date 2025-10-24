TEMAS DE HOY:
La gran batalla

El jurado enloqueció con Cisco: “¡No sabía que tenías esas caderas!”

El equipo encendió la pista con una fiesta total que hizo vibrar al público y a los jueces.

Silvia Sanchez

23/10/2025 22:37

Santa Cruz, Bolivia

En la última noche de competencia de la semana, tres equipos se presentaron con toda la actitud y las ganas de convertirse en los mejores de la jornada. El primero en subir al escenario fue Cisco Moreno junto a la academia ‘Urban Vibes’, quienes pusieron a todos a bailar con el pegajoso tema ‘1, 2, 3’, del grupo argentino ‘El Símbolo’.

Desde el primer compás, el equipo contagió alegría y energía, logrando que el público y los jueces se levantaran para ovacionarlos.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien destacó la vibra del grupo y su conexión con el escenario.

“Te divertiste, creo que realmente lo trabajaste muy bien. Tuvieron ganas, mucha energía, y me gustó la sonrisa constante. El equipo también estuvo muy bien, acorde a la fiesta que trajeron”, comentó el jurado.

Por su parte, Elka Meyer resaltó la fidelidad del equipo a la coreografía original, aunque observó pequeños detalles técnicos.

“Muy linda la puesta en escena. Mostraron los pasos originales, se parecían mucho. En el caso de Cisco, se movía bastante como el cantante principal. En algunos momentos faltaron algunas frases, pero lo hicieron muy bien”, señaló.

La juez Gabriela Zegarra no ocultó su sorpresa por el desempeño del participante.

“¡No sabía que tenías esas caderas! Cómo te moviste... Te veías muy cómodo y no dejaste de sonreír. Noté que una bailarina se equivocó, pero retomaron enseguida y fue un gran show que nos encantó”, expresó.

Finalmente, Rodrigo Massa cerró los comentarios destacando el carisma del equipo.

“Ese carisma tuyo te sirvió muchísimo hoy. ¡Felicidades! La canción les cayó como anillo al dedo a todos”, afirmó.

Agradecido, Cisco Moreno celebró las devoluciones del jurado y destacó la satisfacción de haber logrado que su presentación conecte con todos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

