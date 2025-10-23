¡La emoción está al máximo en 'La Gran Batalla'! Cuatro equipos llegan esta noche al escenario

En la tercera noche de competencia de la semana, cuatro espectaculares equipos se presentan en el escenario más grande de la televisión boliviana, preparados para deslumbrar con sus brillantes presentaciones y llenar de emoción al público en el set.

Conformados por famosos y academias de baile, los participantes han preparado coreografías llamativas, diseñadas no solo para entretener, sino también para impactar a sus compañeros y ganarse su apoyo en la votación.

Esta noche en ‘La Gran Batalla’:

Basti y la academia Aurea Crew Ezequiel Serres y la academia Bamboleo Eugenia Redin y la academia Power Dance Génesis y la academia Factory

Las actuaciones comenzarán a partir de las 20:45, exclusivamente por Red Uno de Bolivia.

Además, los fanáticos pueden seguir todos los detalles del programa a través de las redes sociales oficiales y en el canal de YouTube de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play