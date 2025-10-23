¡La emoción está al máximo en 'La Gran Batalla'! Cuatro equipos llegan esta noche al escenario

Los equipos traen coreografías llenas de creatividad y alegría, con el objetivo de contagiar su emoción al público y a los jueces.
22/10/2025 20:35
En la tercera noche de competencia de la semana, cuatro espectaculares equipos se presentan en el escenario más grande de la televisión boliviana, preparados para deslumbrar con sus brillantes presentaciones y llenar de emoción al público en el set.
Conformados por famosos y academias de baile, los participantes han preparado coreografías llamativas, diseñadas no solo para entretener, sino también para impactar a sus compañeros y ganarse su apoyo en la votación.
Esta noche en ‘La Gran Batalla’:
Basti y la academia Aurea Crew
Ezequiel Serres y la academia Bamboleo
Eugenia Redin y la academia Power Dance
Génesis y la academia Factory
Las actuaciones comenzarán a partir de las 20:45, exclusivamente por Red Uno de Bolivia.
Además, los fanáticos pueden seguir todos los detalles del programa a través de las redes sociales oficiales y en el canal de YouTube de La Gran Batalla.
