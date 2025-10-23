TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz vendía pornografía El Colla

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡La emoción está al máximo en 'La Gran Batalla'! Cuatro equipos llegan esta noche al escenario

Los equipos traen coreografías llenas de creatividad y alegría, con el objetivo de contagiar su emoción al público y a los jueces.

Silvia Sanchez

22/10/2025 20:35

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la tercera noche de competencia de la semana, cuatro espectaculares equipos se presentan en el escenario más grande de la televisión boliviana, preparados para deslumbrar con sus brillantes presentaciones y llenar de emoción al público en el set.

Conformados por famosos y academias de baile, los participantes han preparado coreografías llamativas, diseñadas no solo para entretener, sino también para impactar a sus compañeros y ganarse su apoyo en la votación.

Esta noche en ‘La Gran Batalla’:

  1. Basti y la academia Aurea Crew

  2. Ezequiel Serres y la academia Bamboleo

  3. Eugenia Redin y la academia Power Dance

  4. Génesis y la academia Factory

Las actuaciones comenzarán a partir de las 20:45, exclusivamente por Red Uno de Bolivia.

Además, los fanáticos pueden seguir todos los detalles del programa a través de las redes sociales oficiales y en el canal de YouTube de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD