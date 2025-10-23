¡Encendieron el escenario! Basti y ‘Aurea Crew’ brillaron con “Mis ojos lloran por ti”

En la tercera noche de competencia de La Gran Batalla, el escenario vibró al ritmo del reguetón clásico con la presentación de Basti y la academia Aurea Crew, quienes interpretaron el inolvidable tema “Mis ojos lloran por ti”, del puertorriqueño Big Boy.

Desde los primeros segundos, el público aplaudió entusiasmado y el jurado no ocultó su sorpresa ante la energía y coordinación del equipo, que supo combinar baile, interpretación y nostalgia en una presentación que evocó los inicios del género urbano.

El juez Tito Larenti destacó el compromiso del famoso y el trabajo en conjunto del grupo, aunque señaló que todavía hay aspectos por mejorar.

“Se nota que te estás esforzando mucho. Hay cosas para corregir y trabajar; la movilidad es difícil, pero el equipo estuvo excelente. Felicidades”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer celebró la evolución de Basti dentro de la competencia y resaltó la actitud del grupo en el escenario.

“Veo evolución en usted, se nota el trabajo y se valora el resultado. Hubo mucha expresión y conexión, aunque en un momento se confundió con la letra, logró retomar. El equipo estuvo muy bien, con mucha onda. Me encantó”, comentó.

La juez Gabriela Zegarra no solo aplaudió la concentración del equipo, sino que también compartió un momento divertido que se vivió durante la presentación.

“Estaban tan concentrados que empezaste a cantarle al bailarín y no a la bailarina”, dijo entre risas. “La canción era rápida y el esfuerzo valió la pena. Fue una buena presentación.”

Finalmente, Rodrigo Massa elogió la creatividad de la coreografía y el aprovechamiento del espacio escénico.

“Una puesta en escena muy creativa, con excelente uso de los elementos y del espacio. La coreografía estuvo fantástica”, puntualizó.

Antes de abandonar el escenario, Basti se mostró emocionado y agradeció el esfuerzo de su grupo.

“Mi equipo se esforzó mucho”, expresó con una sonrisa, cerrando su participación en medio de aplausos del público.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play