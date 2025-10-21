“Sencilla pero divertida”: Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ trataron de sorprender con la canción 'La vaca'

Para cerrar el programa de este lunes, el último equipo en subir al escenario fue el de Gato Pozo junto a la academia de baile ‘Style Bolivia’, quienes presentaron una colorida y simpática coreografía al ritmo de 'La vaca', del artista Mala Fe.

La presentación arrancó aplausos del público, que se contagió del ritmo pegajoso de la canción y la alegría del grupo. Además, el equipo sorprendió al incorporar pequeños peluches de vaquitas en su puesta en escena, buscando provocar sonrisas y ternura entre los jueces.

Sin embargo, pese a la energía y el entusiasmo, el jurado realizó algunas observaciones técnicas.

El juez Tito Larenti destacó el esfuerzo, pero consideró que aún falta evolución en el desempeño de Gato Pozo.

“Gato, hay que empezar a bailar. Me parece que hay poca evolución y hay que seguir trabajando”, señaló con firmeza.

Por su parte, la jueza Elka Meyer valoró el trabajo del grupo y definió la presentación como “sencilla pero divertida”, aunque recomendó reforzar el uso de la técnica para futuras galas.

La jueza Gabriela Zegarra también brindó su devolución con tono alentador.

“Me parece que las presentaciones suelen ser simples, pero esta vez mostraron un poco más. Me gustó, fue creativo”, expresó, al tiempo que pidió a Gato interpretar con mayor expresividad.

Finalmente, el juez Rodrigo Massa reconoció los momentos de creatividad que tuvo la coreografía, aunque coincidió en que todavía falta proponer más.

“Hubo ideas buenas, pero podrían arriesgar un poco más para sorprender”, comentó.

Al cierre, Gato Pozo y su equipo agradecieron los comentarios del jurado y manifestaron su deseo de seguir mejorando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

