Cainco pide al gobierno entrante construir un nuevo modelo económico basado en productividad e innovación

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, felicitó al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira y destacó que el país ingresa a otra etapa que debe estar guiada por el diálogo, la responsabilidad y la visión compartida de un nuevo modelo económico.

“Bolivia eligió a su nuevo presidente. Quiero felicitar a Rodrigo Paz por la confianza que le ha otorgado el pueblo boliviano. Este resultado marca el inicio de una nueva etapa, una etapa que debe estar guiada por el diálogo, la responsabilidad y la visión compartida de país”, expresó Antelo.

El representante del empresariado cruceño aseguró que Bolivia necesita un modelo económico nuevo, basado en la productividad, la innovación y la apertura al mundo, que permita aprovechar el potencial del país y generar desarrollo sostenible.

“Es momento de tender puentes, de construir consensos amplios y de impulsar un modelo económico nuevo basado en el potencial de nuestra gente, en la productividad, en la innovación y la apertura al mundo”, señaló.

Antelo afirmó que el sector privado está listo para trabajar con el gobierno entrante, subrayando que el desarrollo nacional requiere sumar esfuerzos, atraer inversión y consolidar reglas claras que fortalezcan la confianza y el empleo.

“El sector privado que ha permanecido en pie, a pesar de la adversidad, está listo para trabajar con el nuevo gobierno porque el desarrollo de Bolivia se construirá sumando fuerzas, atrayendo inversión con empleos, con confianza y reglas claras”, sostuvo.

Finalmente, el titular de Cainco llamó a dejar atrás la confrontación y apostar por la certidumbre, las oportunidades y la transparencia.

“Hemos perdido demasiado tiempo entre confrontaciones y desconfianza. Hoy es momento de reencontrarnos en lo esencial: la certidumbre, las oportunidades, la transparencia y, sobre todo, el orgullo de ser boliviano. Este es un tiempo de volver a empezar, y esta vez hacerlo juntos”, concluyó.

